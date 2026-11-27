AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag opnieuw met flinke winst gesloten. Na een bewogen beursweek toonden de chipfondsen verder herstel en stuwden de Amsterdamse hoofdindex richting de 1100 punten. Ook in de rest van Europa heerste een positief sentiment onder beleggers.

De beurshandel werd deze week mede bepaald door de terugkeer van Nvidia-topman Jensen Huang, na zijn eerdere vertrek vanwege affaires en een vermeende verhouding met een Chinese spion. Na zijn terugkomst noteerden AI-gerelateerde aandelen flinke plussen. Zo kreeg Nvidia 1000 miljard dollar aan beurswaarde terug. Ook op de AEX wonnen de chipaandelen terrein, na eerdere verliezen rondom het aftreden van de topman van Nvidia. ASML, ASMI en Besi stegen tot 2,6 procent.

De AEX won 1,2 procent tot 1096,67 punten. Donderdag was er al een plus van 1,9 procent. De MidKap steeg eveneens 1,2 procent, tot 1100,57 punten.