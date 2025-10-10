Media: Trump feliciteert Nobelprijswinnares Machado

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Trump heeft volgens ingewijden de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado gebeld en gefeliciteerd met haar Nobelprijs voor de Vrede, ondanks speculaties dat hij verontwaardigd zou zijn omdat hij de prijs niet zelf heeft gewonnen.

In een bericht op sociale media droeg Machado de prijs op aan de Amerikaanse president en aan het Venezolaanse volk. Ze prees Trumps "beslissende steun". Hij plaatste haar verklaring op zijn eigen account.

Trump heeft herhaaldelijk openlijk gevist naar de Nobelprijs voor de Vrede, waarbij hij onder meer wees op zijn inspanningen om vrede te stichten in het Midden-Oosten. Eerder riep hij de Venezolaanse dictator Maduro op de macht af te staan en een oppositiekandidaat die door Machado werd gesteund te erkennen als de winnaar van de verkiezingen van vorig jaar. Maduro had haar verhinderd zich kandidaat te stellen.