AEX sluit fors hoger na reeks kwartaalcijfers en rentebesluit ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag flink hoger geëindigd. Beleggers hadden aandacht voor de kwartaalresultaten van verschillende bedrijven op het Damrak en het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone onveranderd te laten. De olieprijzen daalden, nadat ze de afgelopen dagen waren opgelopen naar het hoogste niveau in vier jaar door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

Economen hadden al verwacht dat de ECB de rente ongewijzigd zou houden. De centrale bank ziet wel de risico's op een hogere inflatie en bedreigingen voor economische groei toenemen. Economen achten de kans groot dat de rente later dit jaar wordt verhoogd om de groei van de inflatie binnen de perken te houden.

De AEX-index sloot 1,7 procent hoger op 1014,09 punten. Woensdag zakte de hoofdindex nog 0,4 procent. De MidKap steeg 2,2 procent naar 1027,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten plussen tot 1,4 procent zien. Ook de Bank of England hield de rente onveranderd.