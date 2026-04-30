Pogacar sprint naar nieuwe ritzege in Ronde van Romandië

Sport
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:47
VUCHERENS (ANP) - Tadej Pogacar heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De wereldkampioen uit Slovenië was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton na een heuvelachtige rit naar Vucherens. Hij versloeg de Fransman Dorian Godon, die dinsdag de proloog won. Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland werd derde.
Met nog 4 kilometer te gaan rekende het peloton de laatste renner uit de vroege ontsnapping in. Daarna volgden meerdere aanvallen, onder meer van de nummer 2 van het algemeen klassement Florian Lipowitz. Pogacar zat alert voorin en reageerde op de meeste aanvallen.
Door de overwinning breidt Pogacar zijn voorsprong op Lipowitz iets uit naar 17 seconden. Lenny Martinez staat derde op 26 seconden.
Pogacar heeft dit seizoen 'slechts' acht wedstrijddagen achter de rug. Daarin was hij zes keer de beste. Naast de zogenoemde wielermonumenten Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik won hij de Strade Bianche en nu dus twee etappes in Romandië.
