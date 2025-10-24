AEX sluit handelsweek licht hoger af op nieuwe recordstand

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index heeft de handelsweek licht hoger afgesloten op een nieuw recordniveau. Beleggers reageerden op nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en de hogere slotstanden op Wall Street donderdag. Investeringsmaatschappij CVC eindigde bovenaan bij de hoofdfondsen en steeg 2,4 procent.

De AEX-index sloot vrijdag 0,5 procent hoger op 978,97 punten. Een dag eerder eindigde de hoofdindex op 973,92 punten. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 916,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. De beurs in Parijs liet weinig beweging zien.

De inflatiecijfers in de VS over september vielen lager uit dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Zo namen de consumentenprijzen in het land de afgelopen maand met 0,3 procent toe.