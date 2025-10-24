ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KNMI waarschuwt voor zware windstoten zondag in het noorden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 17:40
anp241025155 1
DE BILT (ANP) - In het noorden van Nederland komen zondagochtend en -middag zware windstoten voor, vooral in de kustgebieden. Het KNMI geeft code geel af voor Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Waddengebied.
De zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten en bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur, op de Wadden mogelijk tussen 90 en 100 kilometer per uur. Vooral fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan kunnen er last van hebben. Ook is er kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading