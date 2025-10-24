KNMI waarschuwt voor zware windstoten zondag in het noorden

DE BILT (ANP) - In het noorden van Nederland komen zondagochtend en -middag zware windstoten voor, vooral in de kustgebieden. Het KNMI geeft code geel af voor Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Waddengebied.

De zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten en bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur, op de Wadden mogelijk tussen 90 en 100 kilometer per uur. Vooral fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan kunnen er last van hebben. Ook is er kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken.