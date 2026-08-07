AEX sluit handelsweek licht in het rood, SBM Offshore verliezer

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. Bij de bedrijven in de hoofdgraadmeter was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore een negatieve uitschieter, na een dag eerder nog uitblinker te zijn geweest door sterke cijfers en verwachtingen. Verder ging de aandacht van beleggers onder meer uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat veel zwakker uitviel dan verwacht.

De AEX eindigde licht lager op 1111,47 punten, waardoor de index nipt onder het nieuwe slotrecord van 1112,49 punten van dinsdag bleef. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote bedrijven op het Damrak, daalde 0,4 procent tot 1109,55 punten. In Frankrijk, Parijs en Londen was de stemming positief met winsten tot 0,7 procent.

SBM Offshore ging 7,7 procent onderuit, nadat het aandeel donderdag nog bijna 12 procent steeg. Techinvesteerder Prosus was de grootste winnaar in de hoofdindex met een winst van 3,2 procent.