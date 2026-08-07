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Italië wil grenscontroles niet intrekken na dreigement Spanje

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 17:58
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ROME (ANP) - Italië zegt zich niet te laten intimideren door de Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege de binnengrenscontroles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. Rome kwam daarmee nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika hadden weten te bereiken vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om.
De meesten van hen zijn teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië zegt desondanks tot 15 augustus door te gaan met de grenscontroles.
Spanje dreigde vrijdag dat het met tegenmaatregelen zou komen als Italië de controles niet voor zondag heeft geschrapt. In reactie daarop zegt Italië niet te buigen voor "ultimatums of dictaten" van Spanje. De controles zouden alleen worden heroverwogen als er geen "veiligheids- en terreurrisico's" meer zijn. Italië benadrukt ook dat er geruchten rondgaan dat migranten op 15 augustus opnieuw proberen om Spanje te bereiken.
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