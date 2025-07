AEX sluit lager in aanloop deadline importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies het weekend ingegaan. Beleggers moesten het doen zonder richting uit Wall Street omdat de Amerikaanse aandelenmarkten dicht zijn voor de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Handelaren deden het verder voorzichtig aan nu de deadline voor de invoering van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump steeds dichterbij komt.

De AEX sloot met een min van 0,8 procent op 908,44 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 900,89 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen eindigde onveranderd.

Trump kondigde begin april hoge invoertarieven aan voor buitenlandse goederen. Die heffingen zorgden voor grote onrust op de financiële markten en werden snel met negentig dagen uitgesteld om landen meer tijd te geven om te onderhandelen over handelsdeals met de VS. De deadline voor die onderhandelingen loopt komende woensdag af.