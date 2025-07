Verstappen komt tot vijfde tijd in tweede training Silverstone

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen is bij de tweede vrije training van de Grote Prijs van Groot-Brittannië ook ver van de beste tijden gebleven. De regerend wereldkampioen in de Red Bull kwam tot de vijfde tijd op 0,498 seconde van de Brit Lando Norris in de McLaren.

Verstappen had eerder de tiende tijd neergezet in de eerste vrije training. Toen moest hij een halve seconde toegeven op de beste tijd van de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari.

Achter Norris waren in de tweede training de Ferrari's van Charles Leclerc en Hamilton het snelst. Oscar Piastri, de Australische leider in het WK, kwam tot de vierde tijd.