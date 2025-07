AEX sluit lager in afwachting van handelsakkoord EU-VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager geëindigd. Beleggers houden de ontwikkelingen in de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei maandag in een interview met nieuwszender CNBC dat de EU zich meer betrokken toont om tot een deal te komen.

Bessent liet evenwel in het midden of hij verwacht dat het volgende maand tot een overeenkomst komt. "We zijn meer bezig met deals van hoge kwaliteit dan met het voor elkaar krijgen van deze deals voor 1 augustus", aldus de minister. Zakenkrant Financial Times meldde zondag dat Trump aandringt op een importheffing van minstens 15 tot 20 procent op goederen uit de Europese Unie.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 908,42 punten. De MidKap eindigde 0,3 procent hoger op 923,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent, Parijs zakte 0,3 procent.

ASML eindigde onderin de hoofdindex op Beursplein 5. De chipmachinefabrikant werd door Van Lanschot Kempen van de kooplijst gehaald. Het aandeel verloor 1,5 procent. Ook Wolters Kluwer behoorde tot de sterkste dalers met een min van 1,2 procent. De informatieleverancier verkoopt een onderdeel aan Regnology voor 450 miljoen euro. ArcelorMittal (plus 4,4 procent) stond bovenaan de AEX.

Op de beurs in Milaan was Stellantis een opvallende stijger. De eigenaar van automerken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 2,3 miljard euro door dalende verkopen en de impact van Amerikaanse importheffingen. Het aandeel eindigde desondanks 1,5 procent hoger.

Ryanair klom op de beurs in Dublin ruim 5 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij wist de winst in het afgelopen kwartaal meer dan te verdubbelen door hogere ticketprijzen. Ryanair meldde verder dat de vraag voor de belangrijke zomerperiode sterk is, maar dat de ticketprijzen in het tweede kwartaal niet zo hard zullen stijgen als in het afgelopen kwartaal.