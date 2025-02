AEX sluit lager na verklaring Trump over invoerheffingen voor EU

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag flink lager gesloten. Beleggers vrezen dat de Europese Unie het volgende doelwit wordt van importtarieven door de Amerikaanse president Donald Trump. Afgelopen zaterdag heeft hij importtarieven aangekondigd op producten uit Canada, Mexico en China. Een dag later zei hij dat de EU "zeer snel" als volgende aan de beurt is. De door economen gevreesde handelsoorlog lijkt daarmee werkelijkheid te worden.

De AEX-index sloot 0,6 procent lager op 916,27 punten. De MidKap eindigde 1,1 procent in de min op 835,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,4 procent.

Zondag stelde Trump tegen journalisten dat de VS veel meer producten uit de EU afnemen dan andersom. "Ze nemen noch onze auto's, noch onze agrarische producten, bijna niks, en wij nemen alles, miljoenen auto's, enorme hoeveelheden landbouwproducten." Trump heeft nog geen datum bekendgemaakt voor mogelijke invoerheffingen op producten uit de EU. Eerder dreigde hij importtarieven tot 20 procent in te voeren op producten uit onder andere de EU.