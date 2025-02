Kvitova keert na geboorte van zoon terug op tennistoernooi Austin

PRAAG (ANP/AFP) - Tennisster Petra Kvitova wil eind februari bij het toernooi van Austin haar rentree in het proftennis maken. De 34-jarige Tsjechische werd zeven maanden geleden moeder van een zoon. Ze hoopt na het WTA-toernooi van Austin te kunnen meedoen aan het toernooi van Miami dat ze in 2023 won.

Kvitova won Wimbledon in 2011 en 2014 en bereikte de finale van de Australian Open in 2019. In totaal won ze 31 WTA-titels. Ze kondigde op 1 januari 2024 aan dat ze haar tenniscarrière op pauze zette omdat ze zwanger was.

"Na vijftien maanden weg van het tennis en het krijgen van mijn zoon Petr, keer ik terug in het tenniscircuit", maakte Kvitova bekend in een video op Instagram. "Ik mis het tennis en het spelen van wedstrijden."