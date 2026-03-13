AEX sluit licht hoger rond aanhoudende zorgen over Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag iets hoger gesloten. Beleggers bleven zich zorgen maken over de Iranoorlog die nu bijna twee weken duurt. De olieprijzen stegen verder, uit angst over de aanvoer uit het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de leiders van Iran vrijdag opnieuw bedreigd. Hij zei op Truth Social dat de Verenigde Staten beschikken over "ongeëvenaarde vuurkracht, onbeperkte munitie en zeeën van tijd". De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth stelde in een persconferentie dat de nieuwe Iraanse leider Mojtaba Khamenei gewond is geraakt en vermoedelijk verminkt.

De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger tot 1001,66 punten. De MidKap daalde 1,2 procent op 974,38 punten. Donderdag waren nog kleine minnen op de Amsterdamse beurs te zien. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent.