Bertram: gemeenten mogen lokale regels maken over staalslakken

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten mogen zelf regels maken over het gebruik van onder meer staalslakken. Dat schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Milieu, CDA) in een Kamerbrief nadat hierover onduidelijkheid was ontstaan onder gemeenten. Landelijk is er al een tijdelijk verbod en een vergunningplicht voor staalslakken, omdat dit restproduct van de staalproductie giftig kan zijn.

De staatssecretaris ging om tafel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nadat meerdere gemeenten meenden dat de rijksoverheid hen belemmerde in het maken van lokale regels als het gaat om het gebruik van bouwstoffen zoals gebroken puin of staalslakken. Gemeenten hebben dus wel degelijk de bevoegdheid om daar lokale voorschriften voor te maken, benadrukt de bewindsvrouw. Ze heeft de VNG gevraagd om die boodschap over te brengen aan de gemeenten.

Het tijdelijke verbod op gebruik van staalslakken loopt tot deze zomer en wordt mogelijk verlengd tot januari 2027. Intussen werkt een taskforce aan een nieuwe aanpak.