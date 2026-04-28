Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Oekraïense inlichtingendiensten presenteren bewijs van minstens vijf gevallen waarin uitgehongerde Russische soldaten hun eigen kameraden opaten aan het front. Afgeluisterde gesprekken en foto's wijzen op acute voedseltekorten in Poetins leger.

De oorlog in Oekraïne heeft een gruwelijke dieptepunt bereikt. Oekraïense militaire inlichtingendiensten claimen dat Russische soldaten aan het front hun toevlucht hebben genomen tot kannibalisme vanwege extreme voedseltekorten. The Sunday Times kreeg inzage in afgeluisterde Telegram-gesprekken tussen Russische officieren, foto's van ondervoede soldaten en forensisch bewijs van minstens vijf incidenten waarbij soldaten hun gedode kameraden opaten.

Het meest schokkende incident dateert van november 2025, nabij de stad Myrnohrad in de regio Donetsk. Een Russische soldaat met de roepnaam Khromoy ("kreupel") zou twee kameraden hebben gedood en geprobeerd hebben het been van een van hen op te eten. In een afgeluisterd gesprek beschrijft een naamloze officier hoe de verdachte de lichamen naar een kelder sleepte, een been amputeerde en dit door een vleesmolen probeerde te draaien. Toen andere soldaten hem kwamen confronteren, opende hij het vuur en werd hij gedood.

Systematische hongersnood

De gesprekken tussen Russische officieren onthullen een patroon van structurele verwaarlozing. Wanneer luitenant Razikov Vladislav Abdulkhalykovych, plaatsvervangend commandant van een verkenningsbataljon, hoorde over het kannibalisme-incident, vroeg hij verbaasd: "Krijgen ze dan geen eten ofzo?". Zijn gesprekspartner antwoordde: "Die van ons zullen elkaar binnenkort ook opeten... Alle mannen zijn mager. Iedereen leeft op hongerrantsoenen".

AI-detectietools analyseerden de gedeelde foto's en concludeerden dat deze niet digitaal waren gemanipuleerd. Een onafhankelijke conflictchirurg die de foto's bestudeerde, verklaarde dat de verwondingen niet overeenkomen met granaatinslagen maar lijken te zijn veroorzaakt door een scherp mes. In een ander afgeluisterd gesprek uit april 2025 weigerde een moslim-soldaat met roepnaam Most om een onderkomen te delen met een kameraad die mensenvlees had gegeten: "Ik ben een moslim. Ik wil niet dat iemand zoals dat in mijn schuilplaats komt".

Poetins propaganda-machine ontkent

Rusland heeft de beschuldigingen resoluut afgewezen en beschrijft ze als "propaganda" van Oekraïense militaire inlichtingendiensten. Toch verscheen in februari 2026 een BBC-documentaire getiteld The Zero Line: Inside Russia's War, waarin Russische soldaten in het geheim onthulden hoe commandanten op het slagveld dissidente troepen executeren en extreme wreedheid toepassen om gehoorzaamheid af te dwingen. De film toont aan dat het conflict niet alleen Oekraïners brutaliseert, maar ook het mededogen binnen de Russische samenleving systematisch uitwist.

Dit is niet het eerste kannibalisme-incident. In 2025 deelde de Oekraïense inlichtingendienst HUR al een opname waaruit bleek dat een Russische soldaat twee weken van het lichaam van zijn kameraad had geleefd nadat hij hem had gedood. De huidige golf van gevallen suggereert echter dat honger aan het front structureel is geworden, niet incidenteel.