Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar zegt over informatie te beschikken dat rijke figuren die zijn gelinkt aan de regering van Viktor Orbán activa naar het buitenland wegsluizen. Magyar waarschuwt investeerders uit te kijken wat ze kopen en eist dat de Hongaarse autoriteiten "de criminelen oppakken die de Hongaren miljarden hebben gekost" en voorkomen dat ze "hun buit naar het buitenland smokkelen".

Magyar boekte deze maand een verkiezingsoverwinning met zijn partij Tisza. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van de nationalist Orbán. Dat leidt nu volgens de politicus tot een kapitaalvlucht door medestanders van de premier die zich hebben verrijkt. "Orbáns oligarchen verplaatsen bezittingen ter waarde van tientallen miljarden forint naar de Verenigde Arabische Emiraten, Uruguay, de VS en andere verre landen", aldus Magyar in een videoboodschap die hij postte op X.

Vliegtuigen met cash naar Dubai

Een van de meest besproken figuren in de entourage van Orbán, Lorinc Mészáros, die onder en dankzij Orbán kon uitgroeien tot de rijkste man van Hongarije , zou bijvoorbeeld van plan zijn om met zijn hele familie naar Dubai te verhuizen, in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Hongarije geen uitleveringsverdrag mee heeft.

Het verhaal wordt bevestigd door journalisten van de Britse krant The Guardian en VSquare , een Centraal-Europees onderzoekscollectief. Ze doen dat op basis van bronnen gelinkt aan Fidesz en de Hongaarse regering.

VSquare bracht eerder al naar buiten dat personen uit de inner circle van Viktor Orbán cash geld met privéjets naar het buitenland aan het verplaatsen waren. Een iemand zou zo honderden miljarden forinten naar Saudi-Arabië hebben gestuurd. Anderen zouden geld naar Hongkong of Singapore versluizen, en nog anderen zouden een verhuizing naar Australië overwegen.