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AEX sluit met winst na plussen op Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 17:53
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst de handelsdag uitgegaan. Beleggers waren optimistisch gestemd, na de flink hogere slotstanden op Wall Street maandag. Techgraadmeter Nasdaq bereikte daar een nieuw record dankzij een herstelrally in de AI-sector. De AI-aandelen stonden vorige week nog onder druk na waarschuwingen over de gevaren van de technologie.
De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,8 procent hoger op 1110,93 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, sloot 0,1 procent hoger op 1098,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen noteerde bij het slot van de handelsdag 0,1 procent lager.
ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 4,2 procent. Het chipbedrijf presenteerde een nieuwe, innovatieve technologie. "Elke chip die met deze technologie wordt geleverd, staat voor snellere, efficiëntere AI-prestaties voor de mensen en industrieën die daarvan afhankelijk zijn", zei ASMI-topman Hichem M'Saad in een toelichting.
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