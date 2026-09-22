Ganna wint met Italië gemengde ploegentijdrit op WK wielrennen

MONTREAL (ANP) - Filippo Ganna heeft met Italië voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen. De tweevoudig individuele wereldkampioen tijdrijden veroverde met Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini en Monica Trinca Colonel in Montreal het goud in 51.32 minuten. Frankrijk, met onder anderen Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), was ruim acht seconden langzamer. Zwitserland pakte de laatste podiumplek.

Australië, de winnaar van de afgelopen twee jaar, moest het doen met de vierde plaats. Tweevoudig wereldkampioen Zwitserland had mogelijk nog hoger kunnen eindigen, maar pech bij Stefan Küng leverde tijdverlies op.

Bij de gemengde ploegentijdrit legden eerst de drie mannelijke renners samen de 20 kilometer af, waarna de vrouwen mochten starten. Onder meer Nederland en België deden niet mee aan het onderdeel, dat in 2019 voor het eerst werd verreden.