ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ganna wint met Italië gemengde ploegentijdrit op WK wielrennen

Sport
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 17:39
anp220926189 1
Volg ons op Google Nieuws
MONTREAL (ANP) - Filippo Ganna heeft met Italië voor het eerst de gemengde ploegentijdrit gewonnen op de WK wielrennen. De tweevoudig individuele wereldkampioen tijdrijden veroverde met Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini en Monica Trinca Colonel in Montreal het goud in 51.32 minuten. Frankrijk, met onder anderen Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), was ruim acht seconden langzamer. Zwitserland pakte de laatste podiumplek.
Australië, de winnaar van de afgelopen twee jaar, moest het doen met de vierde plaats. Tweevoudig wereldkampioen Zwitserland had mogelijk nog hoger kunnen eindigen, maar pech bij Stefan Küng leverde tijdverlies op.
Bij de gemengde ploegentijdrit legden eerst de drie mannelijke renners samen de 20 kilometer af, waarna de vrouwen mochten starten. Onder meer Nederland en België deden niet mee aan het onderdeel, dat in 2019 voor het eerst werd verreden.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

180045255_m

Hoe vaak poep jij? Je stoelgang zegt veel over je gezondheid

5635238a-8258-4dd9-acc0-511e8c6d3735

Met deze hbo-richtingen verdien je gemiddeld het meest

111084077_m

Prachtige stranden, fantastisch eten en betaalbare zorg: dit zijn de goedkoopste plekken om te wonen als Nederlander

Loading