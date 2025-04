AEX sluit ruim 4 procent lager door zorgen over handelsoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag opnieuw met een groot verlies gesloten. De AEX eindigde 4,1 procent lager door de zorgen onder beleggers over de escalerende handelsoorlog. Nadat de Verenigde Staten woensdag nieuwe importheffingen hadden aangekondigd voor producten uit vrijwel de hele wereld, sloeg China terug met eigen heffingen op Amerikaanse producten.

De hoofdgraadmeter met de 25 meest verhandelde fondsen op het Damrak sloot op 841,29 punten. Alle bedrijven in de AEX verloren aan waarde. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer met een min van bijna 9 procent. Ook de banken ING en ABN AMRO zaten bij de grootste verliezers met minnen tot bijna 8 procent.

De vrees is dat wereldwijde handel steeds moeilijker wordt als landen elkaar bestoken met steeds hogere importheffingen. Omdat nationale economieën de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt kan dat de groei vertragen of zelfs krimp veroorzaken.