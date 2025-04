Nieuw systeem spoorbeveiliging 161 miljoen duurder dan gedacht

DEN HAAG (ANP) - De uitrol van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS is 161 miljoen euro duurder dan verwacht. Dat heeft ov-staatssecretaris Chris Jansen (PVV) in een brief gemeld aan de Tweede Kamer. Het budget voor het project is ook met tientallen miljoenen euro's gegroeid, waardoor het gat met 76 miljoen euro is toegenomen. Het totale tekort komt uit op ruim een miljard euro.

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System, een digitaal beveiligingssysteem voor het spoor dat in de hele Europese Unie de standaard moet worden. Volgens de laatste schatting kost de invoering in Nederland ongeveer 4 miljard euro.

Omdat het project uit de hand liep, kondigde het vorige kabinet een "herijking" aan. Jansen verwacht daarmee op de langere termijn geld te besparen.