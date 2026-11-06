AEX sluit week lager af, chipaandelen tonen enig herstel

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies de handel uitgegaan. De koersdaling volgt op zware verliezen voor techaandelen donderdag in New York en een verkoopgolf op belangrijke Aziatische financiële markten. Waar chipaandelen op het Damrak enig herstel toonden, eindigden veel andere aandelen de week juist in de min.

De AEX-index verloor 0,8 procent tot 1120,55 punten, na eerder tijdens de sessie op een groter verlies te hebben gestaan. Chipfondsen ASML, Besi en ASMI zaten bij de schaarse stijgers met plussen tot 2,7 procent, na veel forse verliezen een dag eerder. Mogelijk sloegen koopjesjagers hier toe.

De MidKap ging 0,7 procent omlaag tot 1106,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,9 procent.

Donderdag sloeg de paniek toe op de aandelenbeurzen, door de angst dat de Democratische verkiezingswinst bij de midterms in de Verenigde Staten de groei van de AI-sector zou vertragen. Rondom kunstmatige intelligentie bestaat onder beleggers al nervositeit, omdat er geregeld twijfels de kop opsteken of de gigantische investeringen van techbedrijven zich wel terugverdienen.

Air France-KLM was een opvallende winnaar in de Amsterdamse MidKap, met een plus van ruim 7 procent. Een dag eerder won het luchtvaartconcern ook al fors aan waarde na het bekendmaken van de kwartaalcijfers en een reorganisatie bij KLM, die de winstgevendheid bij de Nederlandse maatschappij moet vergroten.

Funderingsspecialist Sif was een grote verliezer. Bij zijn kwartaalcijfers waarschuwde het bedrijf voor een "materiële onzekerheid" over het vermogen om de activiteiten de komende twaalf maanden voort te kunnen zetten. Rondom een grote order voor een windmolenpark in de Noordzee is veel onzekerheid.

De financiële markten verwerkten ook nog een nieuw banenrapport van de Amerikaanse overheid. Die wees op een sterkere groei van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten dan economen in doorsnee hadden verwacht. Die positieve verrassing uitte zich in een sterkere dollar, die zo'n 0,8 procent won tegenover de euro.