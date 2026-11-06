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Politie houdt 150 tot 200 demonstranten aan bij datacentrum

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft vrijdag naar schatting tussen de 150 en 200 demonstranten aangehouden bij de bouwplaats van een datacentrum van Microsoft aan de Plimsollweg in Amsterdam-West. Ze worden verdacht van huisvredebreuk, meldt de politie.
Bij de demonstratie waren twee actiegroepen betrokken: Geef Tegengas en Fossielvrij. Volgens de politie zijn demonstranten die onderweg waren naar de Plimsollweg eerst staande gehouden omdat ze onder meer een slijptol en klimmateriaal in bezit hadden. Daarmee wilden ze toegang tot het terrein krijgen. Nadat de politie meerdere malen had opgeroepen de spullen in te leveren, "leidde dit tot verzet en daarmee ook tot confrontaties", meldt de politie.
De demonstranten drongen volgens de politie met geweld het bouwterrein op. Op het terrein zouden ook vernielingen zijn gepleegd. Ook hadden aangehouden demonstranten spullen bij zich die vermoedelijk van de bouwplaats zijn gestolen, meldt de politie.
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