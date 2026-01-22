AEX sluit weer boven 1000 punten na opluchting over Groenland

AMSTERDAM (ANP) - De hoofdindex aan de Amsterdamse beurs is donderdag weer boven de 1000 punten gesloten. Daarmee overheerst de opluchting bij beleggers dat de geopolitieke rel tussen de Verenigde Staten en Europa over Groenland weer wat tot bedaren lijkt te komen. Vorige week kwam de AEX-index al boven de grens van 1000 punten, maar daarna zakte de graadmeter door de angst voor nieuwe Amerikaanse heffingen en de mogelijkheid van een gewapend conflict.

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag in Davos dat hij Groenland niet met geweld zou innemen. Trump trok later ook zijn dreigement van een extra importheffing voor een aantal Europese landen, waaronder Nederland, weer in. Dat deed hij na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte, waarna Trump stelde dat er een raamwerk was opgezet voor een "toekomstige deal" rond Groenland.

De AEX eindigde donderdag 0,6 procent hoger op 1000,22 punten. Ook andere beursgraadmeters gingen omhoog. Zo steeg de MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, 2,7 procent naar 986,31 punten.