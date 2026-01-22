Het ultieme geheim van Dan Brown is best verkochte boek van 2025

AMSTERDAM (ANP) - Het boek Het ultieme geheim van Dan Brown was het bestverkochte boek van 2025. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. In Het ultieme geheim raakt hoogleraar kunstgeschiedenis Robert Langdon betrokken bij een moordmysterie in Praag. Het is het nieuwe boek in dezelfde reeks als De Da Vinci Code. Het boek is ruim 234.000 keer verkocht. Dat is bijna 40 procent meer dan het bestverkochte boek van het jaar daarvoor, De Camino van Anya Niewierra

Op nummer twee staat Al het blauw van de hemel, geschreven door Melissa Da Costa. Het gaat over een man die op jonge leeftijd alzheimer krijgt en besluit om een roadtrip te maken. Het is ruim 185.000 keer verkocht en stond in 2024 ook al op de tweede plek. Sinds maart van dat jaar staat het onafgebroken in de top 60. Het derde boek op de lijst is Als de wolven huilen van Kristin Hannah, dat ruim 121.000 keer is verkocht. Het gaat over een meisje dat opduikt uit een bos in het noorden van de Verenigde Staten. Er staan nog twee boeken van Hannah op de lijst, op plek 50 en 54.

In totaal werden er in Nederland 44 miljoen boeken verkocht in 2025, dat was 2 miljoen minder dan het jaar daarvoor, meldt het CPNB. Dit was goed voor een omzet van 637 miljoen euro. Het meest uitgeleende boek is voor het derde jaar op rij De Camino van Anya Niewierra. Het werd 48.000 keer uitgeleend in 2025. Hierna komt Liften naar de hemel van Lex Paleaux en daarna nog twee boeken van Niewierra.