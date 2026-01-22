Brekelmans: signaal over militairen Groenland kwam niet goed over

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wilde laten zien dat Nederland bereid is om bij te dragen aan de veiligheid van Groenland, maar die boodschap kwam niet over toen minister Ruben Brekelmans (Defensie) meldde dat er één, later twee militairen die kant op gingen. Dat beseft de VVD'er in het debat in aanloop naar de ingelaste EU-top over Groenland en dreigende Amerikaanse importheffingen. "Als dat in de buitenwereld anders is opgevat, is dat niet de bedoeling geweest."

Ook in de VS is het signaal dat Nederland wilde geven niet goed ontvangen, zegt Brekelmans. "Het heeft in eerste instantie niet tot de gewenste reactie uit het Witte Huis geleid. We wilden namelijk uitdragen: we nemen jullie onderliggende zorgen serieus. Inmiddels, sinds gisteravond, is die boodschap wel geland." Daarmee doelt hij op de deal die is gesloten na een gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO. Trump heeft zijn dreigement van importheffingen toen teruggetrokken.

Nederland stuurde twee militairen ter voorbereiding op een eventuele militaire oefening. "Dat zou kunnen leiden tot meer militairen die daar gaan oefenen of meer militairen die daar een missie uitvoeren." Die twee eerste militairen waren volgens Brekelmans bedoeld als "eerste stap". Ook andere landen zoals Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk stuurden militairen naar het noordpooleiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk.