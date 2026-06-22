AEX start beursweek met nieuw slotrecord

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, is de week begonnen met een nieuw slotrecord. Na een daling aan het eind van vorige week toonden beleggers zich, mede door de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, weer positiever.

De hoofdindex op het Damrak eindigde 0,4 procent hoger op 1082,93 punten en verbrak daarmee het slotrecord van vorige week woensdag van 1082,70 punten. De MidKap daalde een fractie en kwam uit op 1099,61 punten. De rest van Europa toonde een wisselend beeld, met lichte plussen voor Frankfurt en Londen en een lichte daling voor Parijs.

De eerste ronde van de vredesgesprekken in Zwitserland is afgerond. In een gezamenlijke verklaring van de bemiddelaars staat dat een stappenplan overeengekomen is om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De komende dagen praten de partijen in Zwitserland verder over de details van de overeenkomst.

AkzoNobel

De grootste stijger bij de hoofdfondsen was verfproducent AkzoNobel dat 3,6 procent hoger werd gezet. Besi won 3,4 procent nadat het koersdoel voor het chipbedrijf door de Bank of America werd verhoogd. Ook ASML kreeg die verhoging, maar sloot met een verlies van 0,1 procent. Andere winnaars bij de hoofdfondsen waren industrieel toeleverancier Aalberts (plus 3 procent) en ABN AMRO dat 1,7 procent hoger werd gezet. Informatieleverancier Wolters Kluwer en muziekconcern UMG sloten de rij en eindigden 3,9 procent en 2,5 procent lager.

De olieprijzen gingen maandagochtend omlaag, na tekenen van vooruitgang in de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook meldde vicepresident JD Vance dat de Straat van Hormuz weer geopend wordt. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 4 procent goedkoper op 77,39 dollar per vat. Olie- en gasconcern Shell steeg met 1,2 procent in Amsterdam.

In Londen steeg easyJet bijna 3 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft opnieuw een overnamebod van de Amerikaanse investeerder Castlelake verworpen.