AEX stijgt verder na bestand Israël-Iran, Shell daalt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index, met daarin de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, is dinsdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers haalden opgelucht adem na het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran dat werd aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump. Ze leken zich daarbij weinig aan te trekken van wat Trump beschreef als schendingen van datzelfde bestand.

De Amsterdamse hoofdindex sloot 0,9 procent hoger op 924,62 punten, na een winst van 0,9 procent op maandag. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op de Nederlandse beurs, steeg 0,9 procent tot 885,99 punten. Ook elders in Europa was de stemming optimistisch. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot plussen tot 1,6 procent.

De olieprijzen gingen dinsdag verder omlaag door afnemende zorgen over verstoringen van leveringen uit het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 5,6 procent goedkoper op 64,70 dollar en Brentolie daalde 5,5 procent in prijs tot 67,57 dollar.

Olie en gas

Olie- en gasconcern Shell was een van de weinige dalers in de AEX en verloor 3,5 procent. Het olie- en gasconcern heeft de afgelopen tijd geprofiteerd van de hogere olieprijzen, maar verloor nu terrein. In Londen zakte concurrent BP 4,8 procent en het Franse TotalEnergies ging 3,3 procent omlaag in Parijs.

Zorgtechnologieconcern Philips eindigde bovenaan de hoofdindex aan het Damrak met een plus van 5,1 procent.

Air France-KLM was de grote winnaar in de MidKap. Dat concern profiteerde juist van de scherpe daling van de olieprijzen, waardoor brandstof voor vliegtuigen goedkoper wordt. Het aandeel won daarop 8,7 procent. Branchegenoot IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, ging 6,1 procent vooruit in Londen. In Frankfurt klom Lufthansa 6,5 procent.