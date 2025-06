Griekspoor wint op Mallorca eerste partij na opgave Roland Garros

SANTA PONÇA (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn opgave tijdens Roland Garros gewonnen. De nummer 1 van Nederland versloeg in de tweede ronde van het grastoernooi van Mallorca de Amerikaan Ethan Quinn met 7-5 6-4.

De als vierde geplaatste Griekspoor (28) had een bye in de eerste ronde. De mondiale nummer 34 treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen de Canadees Gabriel Diallo en Laslo Djere uit Servië. Diallo won eerder deze maand in Rosmalen zijn eerste ATP-titel.

Griekspoor miste het toernooi in Rosmalen vanwege een buikspierblessure. Hij liep de blessure op tijdens Roland Garros, waar hij in zijn partij in de vierde ronde tegen Alexander Zverev moest opgeven. In de derde ronde had hij uitgerekend Quinn verslagen na een vijfsetter.

Voorbereiding Wimbledon

De Nederlander en de Amerikaan hielden elkaar op Mallorca in evenwicht tot 5-5. Griekspoor creëerde vervolgens de eerste breakpoints van de partij en sloeg meteen toe. Met zijn vijfde ace haalde hij even later de eerste set binnen. Hij nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set, maar zag Quinn weer op gelijke hoogte komen. Na een tweede break op 3-3 gaf hij zijn voorsprong niet meer uit handen.

Griekspoor, die weer samenwerkt met de Belgische coach Kristof Vliegen, is in voorbereiding op Wimbledon. Hij is automatisch geplaatst voor het grandslamtoernooi, dat volgende week begint.