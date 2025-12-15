ECONOMIE
AEX toont herstel, dataleveranciers en Magnum Ice Cream in trek

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:46
anp151225182 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste beursindex van Amsterdam, herstelde maandag gedeeltelijk van de verliezen van afgelopen vrijdag. Nieuwkomer The Magnum Ice Cream Company was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen en won 6,6 procent. Ook de dataleveranciers Wolters Kluwer en RELX, die dit jaar flink in waarde zijn gedaald, waren gewild. Ze werden respectievelijk 3,4 en 2,3 procent meer waard.
De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 944,76 punten. Vrijdag verloor de AEX nog 0,8 procent door stevige verliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De MidKap eindigde de eerste handelsdag van de nieuwe week een fractie lager op 906,02 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot ruim 1 procent.
Met nog tweeënhalve week handel te gaan dit jaar, hopen beleggers nog steeds op een eindejaarsrally. Eind oktober eindigde de AEX op een slotrecord van 982 punten. Daarna volgden ruim drie weken van dalingen, tot een niveau van iets boven de 925 punten. Deze maand is de hoofdindex nauwelijks gestegen.
