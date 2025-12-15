ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: sterke veiligheidsgaranties voor Oekraïne in de maak

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:45
bijgewerkt om maandag, 15 december 2025 om 17:48
anp151225181 1
Oekraïne krijgt stevige Amerikaanse veiligheidsgaranties na het einde van de Russische oorlog tegen het land. Het gaat om garanties die vergelijkbaar zijn met die van het westerse militaire NAVO-bondgenootschap, aldus een Amerikaanse functionaris.
Het ontwerpverdrag met Oekraïne voorziet in "heel sterke" veiligheidsgaranties op NAVO-niveau met collectieve zelfverdediging en daarnaast ook zeer sterke afschrikking met wapens, vertelde de functionaris na twee dagen overleg tussen Amerikanen en Oekraïners in Berlijn.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had kort voor het beraad in de Duitse hoofdstad al duidelijk gemaakt dat bindende garanties acceptabel zouden zijn als compromis, mocht Oekraïne niet lid kunnen worden van de NAVO. Kyiv wil het liefst toetreden tot de alliantie, maar vijand Moskou is daar fel op tegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading