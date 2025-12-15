VS: sterke veiligheidsgaranties voor Oekraïne in de maak

Oekraïne krijgt stevige Amerikaanse veiligheidsgaranties na het einde van de Russische oorlog tegen het land. Het gaat om garanties die vergelijkbaar zijn met die van het westerse militaire NAVO-bondgenootschap, aldus een Amerikaanse functionaris.

Het ontwerpverdrag met Oekraïne voorziet in "heel sterke" veiligheidsgaranties op NAVO-niveau met collectieve zelfverdediging en daarnaast ook zeer sterke afschrikking met wapens, vertelde de functionaris na twee dagen overleg tussen Amerikanen en Oekraïners in Berlijn.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had kort voor het beraad in de Duitse hoofdstad al duidelijk gemaakt dat bindende garanties acceptabel zouden zijn als compromis, mocht Oekraïne niet lid kunnen worden van de NAVO. Kyiv wil het liefst toetreden tot de alliantie, maar vijand Moskou is daar fel op tegen.