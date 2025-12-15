Partijleiders: vertrouwen gegroeid bij overleg Zwaluwenberg

HILVERSUM (ANP) - Het vertrouwen tussen de partijleiders van D66, VVD en CDA is volgens henzelf gegroeid met hun overleg op landgoed De Zwaluwenberg. Dat benadrukten ze alle drie toen ze na een overleg met overnachting naar buiten kwamen. Over wat er inhoudelijk is besproken, wilden ze niets kwijt.

Volgens Dilan Yeşilgöz (VVD) maakt een andere omgeving het mogelijk om te praten over "fundamentele" levensvragen. "Waarom ben je de politiek ingegaan? Waarom sta je in het leven zoals je staat? Dat geeft veel meer begrip heen en weer." Ook Rob Jetten (D66) was van mening dat de overnachting eraan heeft bijgedragen dat de partijen de komende weken "meters kunnen maken met elkaar". Henri Bontenbal (CDA) had het over een "goed vloertje" dat gelegd is.

Afgezien van alle gezelligheid hebben de drie partijleiders verder gepraat over het document dat CDA en D66 samen hebben opgesteld. Dit kunnen volgens Jetten "goede bouwstenen" zijn, "maar we zullen uiteindelijk met elkaar een nieuw akkoord sluiten".