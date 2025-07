AEX verder omhoog, chiptoeleverancier Besi winnaar na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag opnieuw met winst gesloten, mede door hoop bij beleggers dat de Europese Unie spoedig een handelsdeal kan sluiten met de Verenigde Staten. Bij de hoofdfondsen op het Damrak was chiptoeleverancier Besi een winnaar na bekendmaking van kwartaalcijfers. Branchegenoot ASMI ging juist verder omlaag na de koersval een dag eerder.

Besi werd 2,7 procent hoger gezet. Het bedrijf kreeg afgelopen kwartaal minder nieuwe orders, maar volgens topman Richard Blickman zijn de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft verbeterd. Dat komt volgens hem door de investeringsplannen van grote bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Besi verwacht dat de orders in het derde kwartaal aanzienlijk hoger liggen dan in de afgelopen periode.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 913,35 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 915,16 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent en de FTSE 100 in Londen klom 0,9 procent. De CAC 40 in Parijs daalde echter 0,4 procent.

Verder ging de aandacht uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank in Frankfurt liet zoals verwacht de rente in de eurozone onveranderd, na de acht verlagingen sinds juni vorig jaar. Volgens ECB-president Christine Lagarde verkeert de centrale bank in een "goede positie" met het huidige renteniveau.

Uitzender Randstad was koploper in de AEX met een winst van ruim 3 procent na het verlies een dag eerder door tegenvallende resultaten. ASMI was hekkensluiter met een min van meer dan 2 procent. De chiptoeleverancier kelderde woensdag 10 procent door slecht ontvangen kwartaalresultaten.

In de MidKap was bouwbedrijf BAM de sterkste stijger met een winst van ruim 4,2 procent dankzij sterke cijfers. Aalberts bungelde onderaan met een min van bijna 14 procent. De industrieel toeleverancier rekent niet langer op een omzetherstel in de tweede jaarhelft, na een omzetdaling in de eerste zes maanden van het jaar. Galapagos verloor meer dan 10 procent bij de middelgrote fondsen. Het biotechnologiebedrijf dook in de eerste jaarhelft in de rode cijfers en werd door zakenbank KBC Securities van de kooplijst gehaald.