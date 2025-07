Hoeveel invloed heeft online negativiteit echt op je mentale gezondheid?

Negatieve reacties op sociale media kunnen je somber en angstig maken, vooral als je jonger bent. Dat blijkt uit ondervoek van de Universiteit van Warwick. Vooral jongere volwassenen onder de 35 jaar lijken hier gevoeliger voor.

Voor het onderzoek creëerden wetenschappers een nep-internetforum waar 128 volwassenen een blog mochten schrijven over onderwerpen zoals Lego bouwen of tuinieren. Na het plaatsen van hun blog kregen ze veertig reacties te lezen, variërend van positief en neutraal tot negatief. De negatieve reacties waren niet overdreven grof, maar prikten wel, zoals: “Die Lego-modellen zien er kinderachtig uit, ben je daar niet te oud voor?” Alle reacties waren door kunstmatige intelligentie gemaakt om de test eerlijk te houden.

Na het lezen van de reacties vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun stemming en angstgevoelens. Wie negatieve reacties las, voelde zich angstiger en had een slechtere stemming dan wie positieve of neutrale reacties kreeg. Verrassend genoeg waren mannen iets gevoeliger voor kritiek dan vrouwen, mogelijk omdat zij meer druk voelen om online een sterk imago te laten zien.

Jongeren harder getroffen

Het grootste verschil zat in leeftijd. Jongere volwassenen onder de 35 jaar reageerden veel sterker op negatieve reacties dan ouderen. Ze voelden meer angst en hun stemming kelderde sneller. Ook bij positieve reacties waren jongeren emotioneler: ze raakten sneller opgewonden of enthousiast. Ouderen bleven in beide gevallen kalmer en stabieler.

Volgens de onderzoekers komt dit doordat jongeren nog bezig zijn hun identiteit te vormen. Ze hechten meer waarde aan hoe anderen hen online zien. Ook speelt FOMO (de angst om iets te missen) een rol, waardoor ze gevoeliger zijn voor sociale vergelijkingen. Ouderen, met meer levenservaring, laten zich minder snel van de wijs brengen door een negatieve opmerking van een vreemde.

Lessen voor de toekomst

De wetenschappers pleiten voor oplossingen op maat: jongeren kunnen leren om negatieve reacties minder persoonlijk te nemen, terwijl ouderen baat hebben bij meer kennis over hoe sociale media werken.

Er zijn wel kanttekeningen. Het nepforum was eenvoudiger dan echte sociale media, waar emoji’s en complexere interacties een rol spelen. Ook deden alleen westerse mensen mee, terwijl andere culturen misschien anders omgaan met online kritiek.