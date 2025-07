O'Connor wint eerste Alpenrit, aanval Vingegaard blijft uit

COURCHEVEL (ANP) - De Australiër Ben O'Connor heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste van twee Alpenritten met aankomst in Courchevel na de beklimming van de Col de la Loze op een hoogte van 2304 meter. De renner van Jayco-AlUla liet op de slotklim zijn Colombiaanse medevluchter Einer Rubio achter en soleerde naar de ritzege.

Geletruidrager Tadej Pogacar eindigde als tweede. De Sloveen van UAE Team Emirates won weer wat tijd op zijn naaste belager Jonas Vingegaard, die vooraf de hoop had uitgesproken het Pogacar lastig te kunnen maken.

O'Connor (29) won in 2021 al eens een rit in de Tour en heeft ook ritzeges in de Giro (2020) en Vuelta (2024) op zijn erelijst staan. Hij was als twaalfde in het klassement aan de rit begonnen. Vrijdag volgt een rit van Albertville naar La Plagne met een slotklim van de buitencategorie. De Tour de France eindigt zondag.

Tussensprint

Kort na de door de Italiaan Jonathan Milan gewonnen tussensprint reden, op initiatief van de Sloveen Primoz Roglic, ongeveer vijftien renners weg uit het peloton. De Nederlander Thymen Arensman was een van hen, net als Vingegaards Amerikaanse ploeggenoot Matteo Jorgenson.

De Fransman Lenny Martinez kwam als eerste boven en verstevigde zijn leiding in het bergklassement. Arensman passeerde als tweede de streep. Het peloton volgde op een kleine twee minuten. In de afdaling naar de voet van de Col de la Madeleine namen Arensman en Jorgenson enige afstand van de rest van de kopgroep. Samen begonnen ze aan de tweede klim van de dag.

Top

Vingegaard versnelde 5 kilometer onder de top. Samen met Pogacar haalde hij binnen de kortste keren de kopgroep bij. Daar trof de Deen ploeggenoot Jorgenson. Vingegaard kwam van het zevental op kop als eerste boven. Richting slotklim reden Jorgenson, O'Connor en Rubio voor de favorieten uit. De Duitser Florian Lipowitz probeerde in het dal de oversteek naar het drietal te maken.

De koplopers begonnen aan de klim naar Courchevel met een minuut voorsprong op Lipowitz. Jorgenson viel vooraan weg en was ook niet meer in staat Vingegaard bij te staan. O'Connor ging er 15 kilometer onder de top alleen vandoor.

Vingegaard zette kort voor de laatste kilometer nog even aan, kreeg Pogacar en de teruggekeerde Onley in zijn wiel en zag de Sloveen uiteindelijk nog passeren.