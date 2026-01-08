AEX verder verwijderd van 1000 punten na koersverlies chipsector

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven waren donderdag de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. De fondsen waren in de eerste handelsdagen van 2026 nog flink in trek door hernieuwd enthousiasme bij beleggers over kunstmatige intelligentie, maar nu volgt weer een kleine correctie. Daardoor is de grens van 1000 punten voor de AEX-index, die eerder deze week nog heel dichtbij leek, verder uit beeld geraakt.

ASML, Besi en ASMI gingen tot bijna 7 procent omlaag. In de chipsector verwerkten beleggers ook voorlopige resultaten van Samsung. De Zuid-Koreaanse chipmaker voorziet een ruime verdrievoudiging van de winst in het afgelopen kwartaal tot een recordhoogte, mede door de sterke stijging van de prijzen van geheugenchips. Samsung verloor desondanks aan beurswaarde op de beurs in Seoul.

De AEX-index ging uiteindelijk 1,4 procent lager de handel uit op 965,03 punten. Dinsdag bereikte de hoofdindex op Beursplein 5 op bijna 993 punten nog een nieuw tussentijds recordniveau.

De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, daalde 0,7 procent tot 946,65 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,1 procent, in Londen sloot de FTSE 100 een fractie lager.

De grootste winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen was ASR, met een koerswinst van ruim 3 procent. De verzekeraar heeft met autobrancheclub BOVAG overeenstemming bereikt over de overname van alle verzekeringsactiviteiten van Bovemij voor 185 miljoen euro. Hiervoor gaan BOVAG en ASR beiden als aandeelhouder met gelijke belangen samenwerken in een nieuw op te richten joint venture. Branchegenoot NN Group klom daarnaast een kleine 2 procent na een goed ontvangen handelsupdate.

Bij de kleinere bedrijven won Triodos Bank meer dan 4 procent. De bank gaat in de komende drie jaar 250 tot 270 banen schrappen. De ingreep moet leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 25 tot 30 miljoen euro per eind 2028. Triodos waarschuwde in december al voor een forse afschrijving op leningen die zijn gerelateerd aan de Duitse glasvezelmarkt.

Sligro eindigde verder rond de slotstand van een dag eerder. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2025 licht stijgen. In Nederland steeg de omzet vorig jaar, mede dankzij een goede decembermaand. In België daalde de jaaromzet.