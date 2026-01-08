ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parlementsvoorzitter Venezuela kondigt vrijlating gevangenen aan

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 18:34
anp080126177 1
CARACAS (ANP/RTR) - De machtige voorzitter van het Venezolaanse parlement, Jorge Jesús Rodríguez, heeft gezegd dat er veel gevangenen worden vrijgelaten, Venezolaanse en buitenlandse gedetineerden, als een gebaar van goede wil.
Volgens Rodríguez heeft de regering hiertoe besloten op eigen initiatief en niet op verzoek van derden. De regering wordt geleid door waarnemend president Delcy Rodríguez, een zus van de parlementsvoorzitter.
De oppositie in het land eist al jaren vrijlating van politieke gevangenen in het autoritair geregeerde land. Afgelopen zaterdag namen in Caracas Amerikaanse elite-eenheden president Nicolás Maduro gevangen en voerden hem naar de VS. President Donald Trump stelt dat dit een operatie was tegen een drugsbaron en dat er geen acties meer volgen als de nieuwe leiders in Caracas doen wat hij wil.
In Caracas lijkt het linkspopulistische regime van de 'Chavistas', of linksradicalen uit de school van voormalig president Hugo Chávez, vooralsnog overeind te zijn gebleven.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

239655029_m

9 Symptomen die mannen nooit mogen negeren

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

Loading