Parlementsvoorzitter Venezuela kondigt vrijlating gevangenen aan

CARACAS (ANP/RTR) - De machtige voorzitter van het Venezolaanse parlement, Jorge Jesús Rodríguez, heeft gezegd dat er veel gevangenen worden vrijgelaten, Venezolaanse en buitenlandse gedetineerden, als een gebaar van goede wil.

Volgens Rodríguez heeft de regering hiertoe besloten op eigen initiatief en niet op verzoek van derden. De regering wordt geleid door waarnemend president Delcy Rodríguez, een zus van de parlementsvoorzitter.

De oppositie in het land eist al jaren vrijlating van politieke gevangenen in het autoritair geregeerde land. Afgelopen zaterdag namen in Caracas Amerikaanse elite-eenheden president Nicolás Maduro gevangen en voerden hem naar de VS. President Donald Trump stelt dat dit een operatie was tegen een drugsbaron en dat er geen acties meer volgen als de nieuwe leiders in Caracas doen wat hij wil.

In Caracas lijkt het linkspopulistische regime van de 'Chavistas', of linksradicalen uit de school van voormalig president Hugo Chávez, vooralsnog overeind te zijn gebleven.