Coolblue wil fietshelmen verkopen nadat topman van fiets valt

door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 18:29
anp080126174 1
ROTTERDAM (ANP) - Coolblue wil fietshelmen gaan verkopen. Topman Pieter Zwart van de elektronicaketen roept mensen via LinkedIn op goede fietshelmen en -merken met hem te delen. Hij doet deze oproep omdat hij naar eigen zeggen onlangs van zijn fiets is gevallen en enkele tanden kwijt is geraakt.
"Mij zul je niet meer zien fietsen zonder fietshelm", zegt hij in een video op zijn LinkedIn-pagina. "En dan hoor ik je denken: ja, dat ziet er toch niet uit? Nee dit is een lekker gezicht", vervolgt hij, wijzend naar zijn mond. Onder het bericht dat donderdagmiddag is geplaatst staan inmiddels honderden reacties, met onder meer links naar aanbieders van fietshelmen.
"Je kan natuurlijk elke dag naar de sportschool gaan of elke dag braaf je tandjes poetsen, maar als je niet een helmpje opzet tijdens het fietsen, dan heb je niet alleen geen tandjes meer, maar dan heb je daarna ook 's middags om 15.00 uur gewoon koppijn. Ook zes weken later", klaagt hij.
