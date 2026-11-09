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Affaire Nvidia-baas kost bedrijf ruim 350 miljard aan beurswaarde

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Chipconcern Nvidia is op de beurs in New York onderuitgegaan door een affaire van topman Jensen Huang. Hij heeft toegegeven een romance te hebben gehad met een vrouw die wordt verdacht van spionage voor China. Beleggers vragen zich onder meer af of Huang nu nog wel kan aanblijven bij Nvidia. Ze hebben het aandeel maandag zo'n 8 procent lager gezet. Dat betekent dat er meer dan 350 miljard dollar aan beurswaarde in rook is opgegaan.
De 63-jarige Huang heeft de affaire openlijk in een memo aan zijn personeel toegegeven. "Ik ben mijn vrouw ontrouw geweest", formuleerde hij, met de toevoeging dat het hem heel erg spijt. Zijn bedrijf heeft een onderzoek ingesteld na mediaberichten dat Huang mogelijk het doelwit is geweest van een buitenlandse inlichtingenoperatie.
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