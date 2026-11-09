Persoonlijke data klanten Topgeschenken en Topbloemen buitgemaakt

AALSMEER (ANP) - Kwaadwillenden hebben persoonlijke gegevens van klanten van de websites Topgeschenken.nl, Topbloemen.nl en Toptaarten.nl in handen gekregen. Topgeschenken.nl meldt dat vorige week is vastgesteld dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot zijn IT-omgeving. Uit voorlopig onderzoek blijkt volgens de site dat onbevoegden toegang hadden tot systemen waarin bedrijfs- en persoonsgegevens stonden. Een deel van de gegevens is gekopieerd en geëxporteerd.

Het gaat volgens de website om naam- en adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatum, geslacht en telefoonnummers van klanten en ontvangers. Financiële gegevens, zoals IBAN-nummers en creditcardgegevens, zouden wel veilig zijn, omdat die informatie niet door Topgeschenken.nl wordt opgeslagen.

Momenteel onderzoekt het bedrijf nog welke personen en organisaties precies door het cyberveiligheidsincident zijn geraakt en wat de exacte omvang is. Topgeschenken.nl stelt betrokkenen te informeren zodra er meer duidelijkheid is.