AFM: beleggingsfraude loopt in de honderden miljoenen per jaar

AMSTERDAM (ANP) - De schade door beleggingsfraude bedraagt vermoedelijk honderden miljoenen euro's per jaar en kan zelfs oplopen tot 750 miljoen euro, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. De beurswaakhond spreekt van een snelgroeiend en ernstig maatschappelijk probleem waarvan de omvang wordt onderschat.

Volgens de AFM begint de fraude vrijwel altijd online. "Via sociale media, nepadvertenties en malafide websites worden slachtoffers gelokt, vaak vanuit het buitenland. De geraffineerde, bedrijfsmatige en geautomatiseerde werkwijze maakt iedereen tot potentieel doelwit", waarschuwt de toezichthouder in een rapport. Daarbij misleiden criminelen slachtoffers met valse of dubieuze beleggingsaanbiedingen en hoge rendementen.

Door digitalisering en internationalisering van de financiële markten wordt beleggingsfraude steeds vaker uitgevoerd door georganiseerde cybercriminelen, oplichters zonder professionele financiële achtergrond en internationale bendes.