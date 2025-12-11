Waarom een elektrische bus leasen voor jouw onderneming?

Waarom een elektrische bus leasen voor jouw bedrijf of organisatie? Er zijn verschillende goede redenen om een elektrische bestelbus te leasen. Omdat ze geen gebruik maken van fossiele brandstoffen, draag je bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarnaast biedt een elektrische bestelbus leasen ook voordelen als je er privé mee rijdt, je betaalt dan namelijk minder bijtelling.

Zakelijk elektrische werkbus leasen via financial lease: 3 goede redenen

Je wilt als ondernemer klimaatneutraal rijden in een elektrische bus, maar ook liquiditeit behouden. Juist dan zijn er goede redenen om na te denken over het leasen van een werkbus via financial lease, zoals investeringsaftrek en, lagere bijtelling.

Daarnaast is een elektrische bestelbus leasen nu ontzettend populair. Dat komt omdat er steeds meer zero-emissie zones komen wat je als ondernemer flink kan beperken.

Vaste looptijd en maandbedrag

Bij het leasen van elektrische bus leasen bepaal je een vaste looptijd en maandbedrag. Na het voldoen van de slottermijn blijft de auto jouw eigendom. Je betaalt de elektrische werkbus als het ware terug in maandelijkse termijnen, zonder dat je een grote uitgave hoeft te doen. Zo behoud je de liquiditeit en kun je als ondernemer blijven groeien en investeren als dat nodig is.

● Extra voordeel: een elektrische bestelbus leasen is voordeliger dan andere financieringsvormen. Dat komt omdat je met een elektrisch voertuig kunt kiezen voor een langere looptijd. Dat kan je voordeel opleveren op het maandelijkse leasebedrag.

Gehele aankoopbedrag laten financieren

Als je nadenkt over het leasen van een werkbus kan de gehele aankoopwaarde worden gefinancierd met financial lease. Dat betekent dat je zelf geen financiële middelen in hoeft te leggen. Deze kun je gebruiken voor andere zakelijke investeringen voor jouw bedrijf.

Voor zowel zakelijk als privégebruik

Wil je een elektrische bestelbus leasen die je ook voor privé doeleinden kunt gebruiken? Met financial lease is dat mogelijk wanneer je bijtelling betaalt voor ritten die niet zakelijk zijn. Zo kun je de werkbus zakelijk gebruiken binnen je bedrijf, maar ook meenemen op vakantie. De bijtelling op een elektrische bestelbus is lager dan bij een bestelbus met een verbrandingsmotor.

Wat kost een elektrische bestelbus leasen?

De maandelijkse leasekosten worden berekend op basis van de aanschafwaarde van de bus. De aanschafwaarde van deze bussen kan variëren van € 30.000 tot € 70.000. Vaak heeft de prijs te maken met de grootte, maar ook met het merk, de batterijcapaciteit en het vermogen. Daarnaast moet je ook rekening houden met de kosten voor het laten plaatsen van een laadpaal. Dat kan aan huis of op een openbare parkeerplaats bij jou in de buurt.