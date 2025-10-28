ECONOMIE
AFP: filmstudio Paramount Skydance schrapt 1000 banen

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 8:20
anp281025062 1
LOS ANGELES (ANP) - Filmstudio Paramount Skydance gaat ongeveer duizend banen schrappen, minder dan drie maanden na de fusie van de twee grote mediaconcerns. Dat zegt een betrokken bron tegen persbureau AFP. Het bedrijf heeft de reorganisatie nog niet bevestigd.
Skydance maakte in augustus de overname van Paramount rond, in een transactie met een waarde van 8 miljard dollar. Tijdens de eerste persconferentie van het nieuw gefuseerde bedrijf waarschuwden leidinggevenden dat ontslagen zouden worden aangekondigd bij de presentatie van de kwartaalresultaten op 10 november.
De nieuwe topman David Ellison streeft ernaar de technologische transformatie van het bedrijf te versnellen en minimaal 2 miljard dollar aan kostenbesparingen te behalen. Het nieuwe concern omvat Skydance Studios, bekend van de films Mission: Impossible en Transformers, evenals Paramount Pictures, de streamingdienst Paramount+ en de televisiezenders CBS, MTV en Nickelodeon.
