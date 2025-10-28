Betclic-eigenaar koopt Duits gokbedrijf Tipico van CVC Capital

AMSTERDAM (ANP) - Banijay Group, de eigenaar van Betclic, neemt het meerderheidsbelang van investeerder CVC Capital Partners in het Duitse sportweddenschapsbedrijf Tipico over. Met de aankoop versterkt het entertainmentconcern, met het hoofdkwartier in Frankrijk en een beursnotering in Amsterdam, zijn positie in sportweddenschappen en onlinegaming.

Banijay Group sloot een bindende overeenkomst met CVC en de oprichters van Tipico om de gokbedrijven Betclic en Tipico samen te brengen binnen Banijay Gaming, de gamedivisie van Banijay Group. Het bedrijf wordt daarmee meerderheidsaandeelhouder van de samengevoegde gamebedrijven. Banijay Group neemt het grootste belang van CVC in Tipico over in contanten.

De oprichters van Tipico zullen 100 procent van hun aandelen overdragen. De oprichters van zowel Betclic als Tipico blijven naast Banijay Group langetermijnaandeelhouders in het gecombineerde bedrijf.