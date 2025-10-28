ECONOMIE
ANWB: drukste ochtendspits van dit jaar, mede door ongelukken

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 8:21
anp281025063 1
DEN HAAG (ANP) - Op de Nederlandse wegen staat rond 08.00 uur ruim 1100 kilometer file en daarmee is het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van dit jaar. Alleen tijdens enkele avondspitsen eerder dit jaar was het nog drukker op de weg.
Met name een aantal files rondom Rotterdam, waar enkele verkeersongevallen plaatsvonden, draagt flink bij aan de vertraging. Daar staat het flink vast op de A4, A15 en de A16.
"Ook zien we veel lange dagelijkse files in Noord-Brabant en in Gelderland", aldus een woordvoerster. Zij noemt de regen en het einde van de herfstvakantie als andere oorzaken voor de enorme drukte op de weg. Daarnaast is het op dinsdag vaker druk op de weg.
Rijkswaterstaat maakte eerder dinsdag al melding van de ongelukken bij Rotterdam. Op de A16 bij Capelle aan den IJssel gebeurde in beide richtingen een ongeluk. Deze verkeersdienst, die alleen de snelwegen registreert, meet ruim 600 kilometer file. De ANWB telt ook de N-wegen bij de vertragingen op.
