AFP: sinds maandag slechts negen vrachtschepen door Straat Hormuz

PARIJS (ANP) - Slechts negen olietankers, vracht- en containerschepen zijn sinds maandag door de Straat van Hormuz gevaren. Dat heeft het Franse persbureau AFP becijferd op basis van gegevens van MarineTraffic, een website waarmee de locaties van schepen te volgen zijn.

Door de ligging van de zeestraat naast Iran durven grote scheepvaartconcerns het al dagen niet aan om door de Straat van Hormuz te varen. Dat heeft grote economische implicaties. Bijna 20 procent van de ruwe olie en ongeveer 20 procent van het vloeibaar gemaakte aardgas (lng) in de wereld wordt normaal gesproken via de Straat van Hormuz vervoerd.

Maar nu er oorlog woedt in het gebied liggen in de Perzische Golf en ook buiten de zeestraat tal van schepen te wachten. De olie- en gasprijzen zijn daarom flink gestegen.

AFP telde overigens alleen schepen die ten minste één signaal aan beide zijden van de Straat van Hormuz uitzonden. Anders kon het persbureau niet zien of ze echt door de straat waren gevaren.