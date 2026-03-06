ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AFP: sinds maandag slechts negen vrachtschepen door Straat Hormuz

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 23:47
anp060326207 1
PARIJS (ANP) - Slechts negen olietankers, vracht- en containerschepen zijn sinds maandag door de Straat van Hormuz gevaren. Dat heeft het Franse persbureau AFP becijferd op basis van gegevens van MarineTraffic, een website waarmee de locaties van schepen te volgen zijn.
Door de ligging van de zeestraat naast Iran durven grote scheepvaartconcerns het al dagen niet aan om door de Straat van Hormuz te varen. Dat heeft grote economische implicaties. Bijna 20 procent van de ruwe olie en ongeveer 20 procent van het vloeibaar gemaakte aardgas (lng) in de wereld wordt normaal gesproken via de Straat van Hormuz vervoerd.
Maar nu er oorlog woedt in het gebied liggen in de Perzische Golf en ook buiten de zeestraat tal van schepen te wachten. De olie- en gasprijzen zijn daarom flink gestegen.
AFP telde overigens alleen schepen die ten minste één signaal aan beide zijden van de Straat van Hormuz uitzonden. Anders kon het persbureau niet zien of ze echt door de straat waren gevaren.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

hq720

Trump: Als Iran klaar is komt Cuba

Loading