Moedwillige inslag op ruimterots had groter effect dan gedacht

WASHINGTON (ANP) - Een experiment waarbij doelbewust een sonde crashte op een ruimterots heeft een groter effect gehad dan tot nu toe bekend was. Niet alleen de rots zelf werd uit zijn baan geslagen, maar de koers van een rots waar hij omheen draait blijkt nu ook te zijn veranderd.

De Verenigde Staten lieten in 2022 een vaartuig met een snelheid van 6 kilometer per seconde inslaan op Dimorphos. Die rots draait als een maantje rond de grotere steen Didymos, op miljoenen kilometers afstand van de aarde. Zij vormen geen enkel gevaar voor de mensheid, maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wilde weten of zo'n moedwillige inslag redding kan brengen als een vernietigende rots ooit op onze planeet afraast.

En dat lijkt zo te zijn. De baan van beide objecten is veranderd. De koerswijziging is heel klein, maar "een kleine verandering in de beweging van een asteroïde kan na verloop van tijd het verschil betekenen tussen het raken of missen van onze planeet", concludeert de NASA vrijdag.