De Boo verbaast zichzelf met mooiste schaatsweekend uit carrière

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo spreekt van het mooiste schaatsweekend uit zijn carrière, al werd het WK sprint op een donderdag en vrijdag gehouden. De 22-jarige Groninger klopte zijn rivaal Jordan Stolz en veroverde de wereldtitel sprint in Thialf. "Ik ben heel goed in één keer pieken, maar moest hier vier keer goed zijn. Dat het me gewoon lukt, had ik niet gedacht", aldus De Boo.

De sprinter moest op de Spelen van Milaan op de 500 en 1000 meter genoegen nemen met zilver achter Stolz. "Ik was na de Spelen supergebrand en hongerig. Ik wilde hem heel graag verslaan, zo zei ik net ook tegen hem. Het is jammer dat het niet gelukt is op de Spelen, maar ik kijk daar op geen enkele manier negatief op terug."

De Boo was trots op zijn prestatie van dit WK. "Ik wist dat hij te verslaan was en op de Spelen zat ik heel dichtbij. Ik heb mezelf verbaasd, maar hij verbaasde me ook een beetje. Dat ik op de laatste 1000 meter met een voorsprong van 1,8 seconde zou starten, dat had ik me begin dit seizoen niet kunnen voorstellen."