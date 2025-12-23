Afslankmiddel Wegovy mag in de VS voortaan ook in pilvorm

De Deense farmaceut Novo Nordisk heeft in de Verenigde Staten goedkeuring gekregen om een pilversie van zijn succesvolle obesitasinjectie Wegovy op de markt te brengen. "Met de goedkeuring van de Wegovy-pil vandaag krijgen patiënten een handige, dagelijkse pil die hen kan helpen net zoveel gewicht te verliezen als de oorspronkelijke Wegovy-injectie", stelt topman Mike Doustdar.

De goedkeuring door de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA is gebaseerd op de resultaten van een studie, waaruit bleek dat mensen die dagelijks een pil van 25 milligram innamen, ongeveer 16,6 procent van hun lichaamsgewicht verloren.

Het nieuws werd verwelkomd door het US Obesity Care Advocacy Network (OCAN). De belangenorganisatie stelt dat het middel een alternatief kan bieden voor mensen die terughoudend zijn om met injectietherapie te beginnen. Ook zou het medicijn in pilvorm veel goedkoper kunnen uitpakken.

Novo Nordisk heeft dit jaar ook goedkeuring aangevraagd in Europa en andere delen van de wereld.