De combinatie vrouwen, seks en alcohol leidt tot meer narigheid dan de meeste mensen vermoeden. Dat blijkt uit data van Glow, een populaire app waar meer dan vier miljoen vrouwen advies zoeken over zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit. De makers van de app beschikken daardoor over enorme hoeveelheden anonieme gegevens en besloten te onderzoeken hoe het zit tussen drank en seks.

Misschien wel het meest confronterende cijfer: 55 procent van de vrouwen in het onderzoek zegt dat alcohol er ooit toe leidde dat ze een seksuele beslissing namen waar ze achteraf spijt van hadden. Dat cijfer staat niet op zichzelf. Ook Nederlands onderzoek van het Trimbos-instituut wijst in dezelfde richting: 31 procent van de jonge uitgaanders die seks hadden na alcoholgebruik, had daar achteraf spijt van.

Uit het Glow-rapport komen ook enkele opmerkelijke patronen naar voren. Zo drinken vrouwen gemiddeld het meest in juli en het minst in januari – het bekende 'Drynuary'-effect van goede voornemens na de feestdagen. Zaterdag is de populairste drinkdag, dinsdag de minst populaire.

Verder blijkt dat een meerderheid van de ondervraagde vrouwen vier tot zes drankjes nodig heeft om dronken te worden. Vijf procent heeft aan één glas genoeg, terwijl vijftien procent meer dan zeven glazen nodig zegt te hebben. Als ze drinken, geven vrouwen licht de voorkeur aan wijn (25 procent), gevolgd door sterke drank (23 procent) en cocktails (22 procent).

De risico's van alcohol in combinatie met seks gaan verder dan slechte keuzes in bed. Volgens het Trimbos-instituut is alcoholgebruik de op één na grootste risicofactor voor het meemaken van seksueel geweld. Bijna een derde van de volwassenen die seksueel geweld meemaakten, gaf aan dat alcohol of drugs daarbij een rol speelde. Alcohol onderdrukt remmende signalen in de hersenen, waardoor zowel het herkennen van gevaar als het aangeven van grenzen bemoeilijkt wordt.

De cijfers van Glow zijn afkomstig van een enquête onder circa 5.000 vrouwelijke gebruikers en zijn daarmee niet representatief voor alle vrouwen. Toch sluiten ze naadloos aan bij wetenschappelijk onderzoek dat keer op keer dezelfde boodschap herhaalt: na drie glazen verandert het risicogedrag merkbaar. Het is een ongemakkelijke waarheid die meer aandacht verdient – niet om vrouwen de les te lezen, maar om bewustzijn te creëren over een mechanisme dat velen onderschatten.